Wer liebt nicht Last-Minute-Tore? Dieses Wunder geschah in der Conference League nach einem schrecklichen Spiel Betis gewann in der Conference League mit 2:1 gegen Celje mit einem schönen Lupfer in letzter Minute.

HQ Eines der schönsten Dinge am Fußball ist, dass alles passieren kann. Du kannst gewinnen, auch wenn du schlecht spielst. Das ist manchmal unfair, wie Luis Enrique, der Trainer von PSG, nach der Niederlage gegen Atleti mit einer überwältigenden Überlegenheit auf dem Feld beklagte. Gestern Abend erlebte die Conference League, die dritthöchste Liga der europäischen Wettbewerbe nach der Champions League und der Europa League (die in diesem Jahr überraschend von Chelsea dominiert wird), einen ekstatischen Moment im Stadion Benito Villamarín von Real Betis Balompié in Sevilla. Betis, derzeit Siebter in LaLiga und normalerweise ein starker Konkurrent in nationalen Turnieren, lieferte ein miserables Spiel gegen Celje, das auf dem vierten Platz der slowenischen Liga steht. Betis hatte in der Conference League noch keinen Sieg errungen, woraufhin die Zuschauer ihr Team ausbuhten und einige das Stadion bereits nach einem enttäuschenden Unentschieden verließen. Bei der 93:25-Minuten-Marke (von 94) geschah jedoch ein Wunder: ein klarer Konter, der von Juanmi nicht vergeudet wurde, der mit einem Lupfer traf. Viele Fans verpassten das Tor, das Betis 3 sehr wichtige Punkte für den Verbleib in der deutlich von Chelsea dominierten Conference League beschert: Sie besiegten den armenischen Klub Noah mit 8:0 Gestern. Movistar Plus+