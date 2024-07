Wer ist Safi in Life is Strange: Double Exposure ?

HQ

Während des Xbox Games Showcase im letzten Monat haben uns Deck Nine und Microsoft mit der Ankündigung von Life is Strange: Double Exposure überrascht, bei der wir erneut die Gelegenheit haben, mit Max Caulfield abzuhängen. Das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, war 2015, als sie in "Das Leben ist seltsam" mitspielte, aber jetzt ist sie älter und hat neue Freunde.

Eine von ihnen ist Safi, und in einem neuen Video haben wir nun die Chance, sie kennenzulernen. Safis Rolle in dem Abenteuer ist, gelinde gesagt, seltsam, da sie früh ermordet wird, aber dank Max' Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, lebt sie wieder in einer alternativen Zeitlinie und es wird natürlich erwartet, dass wir herausfinden, wer der Mörder ist.

Am 29. Oktober feiert PC, PlayStation und Xbox Premiere. Vermutlich wird es auch rechtzeitig auf Switch 2 kommen, obwohl noch nichts bestätigt ist.