Wer ist Punch the Monkey? Der junge Makake, der fast berühmter geworden ist als Donald Trump

Donald Trump war laut den neuesten Daten die meistgesuchte Person im Jahr 2025. Aber jetzt gibt es einen weiteren Anwärter. Was als einfaches Video aus einem örtlichen Zoo begann, hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt: Punch, ein kleiner japanischer Makake aus dem Ichikawa City Zoo, ist wohl fast berühmter geworden als Donald Trump. Geboren am 26. Juli 2025, wurde Punch kurz nach der Geburt von seiner Mutter verlassen – eine riskante Situation für eine Spezies, in der Säuglinge sowohl für das Überleben als auch für soziale Integration auf mütterlichen Kontakt angewiesen sind. Tierpfleger traten ein, hoben ihn von Hand hoch und stellten ihn in ein größeres Affengehege vor.

Videos, die Mitte Februar viral gingen, zeigen Punch, wie er durch das Gehege wandert, oft von anderen Makaken ausgegrenzt oder ignoriert, und dann instinktiv an einem großen Stoff-Orang-Utan-Spielzeug festklammert, das ihm von Betreuern gegeben wurde. Das Kuschtier wurde zu seiner Ersatz-"Mutter", einem Symbol des Trostes. Der junge Makake ging viral, als er auf Video von einem anderen Mitglied seiner Truppe angegriffen wurde und sofort Trost bei seinem Plüschtier suchte. Kurz darauf wurde der Hashtag #GanbarePunch (bedeutet "Halt durch, Punch!") schnell auf Plattformen wie X im Trend und verwandelte Punch in ein globales Symbol. Einige Beispiele:

Der Aufstieg von Punch hatte über soziale Medien hinaus messbare Auswirkungen:



Die IKEA Djungelskog Orangutan-Plüschtiere (genau die Spielzeuge, die Punch führt) sind in mehreren Märkten ausverkauft, und die Angebote boomen auf Wiederverkaufsseiten wie eBay.



Die Besucherzahlen im Zoo sollen sich verdoppelt haben, da die Menschen strömten, um Punch persönlich zu sehen.



Prominente und Moderatoren haben seine Geschichte in Late-Night-Shows und Mainstream-Nachrichtenbeiträgen erwähnt. Einige Beispiele:

