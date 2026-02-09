Wer ist Jimmy Lai? Hongkonger Medienmagnat zu 20 Jahren Haft verurteilt

HQ

Jimmy Lai, einer der lautstärksten Kritiker Chinas in Hongkong, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt – die bisher härteste Strafe nach dem nationalen Sicherheitsgesetz der Stadt. Der 78-jährige Medienmogul wurde wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Materialien verurteilt – eine Rechtssaga, die fast fünf Jahre andauert.

Lai, Gründer der inzwischen geschlossenen Zeitung Apple Daily, hat die Vorwürfe konsequent zurückgewiesen und bezeichnet sich selbst als "politischer Gefangener", der von Peking verfolgt wird. Die Behörden erklärten, seine Strafe spiegele seine Rolle als "Mastermind" hinter anhaltenden ausländischen Verschwörungen wider, an denen Apple Daily-Mitarbeiter, Aktivisten und ausländische Kontakte beteiligt sind.

Apple Daily // Shutterstock

Das Urteil hat internationale große Beachtung ausgelöst. Die USA, Großbritannien, Australien, die EU, Japan und Taiwan forderten die Behörden zur Neubewertung auf und verwiesen auf Risiken für die Pressefreiheit und Menschenrechte. Die Vereinten Nationen forderten außerdem Lais Freilassung aus humanitären Gründen, angesichts seines Alters und seines Gesundheitszustands.

Lais Familie äußerte Besorgnis über seinen Zustand. Sein Sohn Sebastien beschrieb das Urteil als "verheerend" und warnte, es könne lebensbedrohlich für seinen Vater sein. Anhänger in Hongkong sehen Lai seit langem als Symbol der pro-demokratischen Bewegung der Stadt.

Die Behörden in Hongkong behaupten, Lai habe einen fairen Prozess erhalten und das nationale Sicherheitsgesetz sei unerlässlich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Trotz weltweiter Kritik lobten lokale Beamte das Urteil als deutliche Warnung vor Herausforderungen der nationalen Sicherheit...