Wer ist Disneys abscheulichster Bösewicht? Die neue Analyse hat eine Antwort

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Im Laufe der Jahre hat Disney eine lange Reihe unvergesslicher Schurken eingeführt, von Maleficent und Scar bis hin zu Ursula und Jafar. Aber wer ist eigentlich der böseste von allen? Eine neue Analyse versucht, diese Frage mit einem datengetriebenen Ansatz zu beantworten, anstatt einer traditionellen Rangliste.

Die Studie untersuchte eine große Anzahl von Disney-Schurken und bewertete ihre Handlungen anhand davon, wie schwerwiegend sie im echten Leben gewesen wären. Jeder Charakter erhielt dann eine Punktzahl, die auf Faktoren wie Gewalt, Machtmissbrauch, Manipulation und anderen zwielichtigen Aktivitäten basierte.

Das Ergebnis? Nun, es stellte niemand Geringeren als Claude Frollo aus Der Glöckner von Notre Dame als den absolut schlechtesten Bösewicht unter allen Disney-Filmen dar. Laut der Studie erhielt Frollo dank seines extremen Machtmissbrauchs, seiner Verfolgung und seiner rücksichtslosen Behandlung anderer die höchste Gesamtpunktzahl.

Interessant an der Liste ist, dass sie auch zeigt, wie sich Disney-Schurken im Laufe der Jahre entwickelt haben. Von klassischen Schurken bis hin zu komplexeren und realistischeren Charakteren. Schauen Sie es sich unten an.

Stimmst du zu, dass Frollo der abscheulichste aller Disney-Schurken ist?