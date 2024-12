Wer ist Amir Satvat, der erste Game Changer-Preisträger bei den Game Awards?

HQ

Geoff Keighley stellte bei den The Game Awards 2024 eine neue Auszeichnung vor. Der erste "TGA Game Changer" würdigt die Arbeit bestimmter Personen, deren Arbeit und Beitrag zur Spieleindustrie über die Entwicklung von Spielen hinausgehen. Kurz gesagt, Menschen, die die Branche zu einem besseren Ort machen.

Und die Spieleindustrie war in den letzten Jahren kein guter Ort, mit Zehntausenden von Arbeitsplätzen, die in großen und kleinen Unternehmen vernichtet wurden, weil Gaming nicht so nachhaltig ist, wie einige Leute dachten. Oder zumindest nicht für die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sie herstellen.

In diesem Zusammenhang wurde der Game Changer Award an Amir Satvat verliehen, eine Person, die den größten Teil ihrer Karriere nicht in der Spieleindustrie gearbeitet hat. Stattdessen ist Satvat Analyst, der an Unternehmen wie Amazon gearbeitet hat, obwohl er derzeit seit 2023 für den Gaming-Riesen Tencent arbeitet.

Aber das ist nicht der Grund, warum er gestern dort war. Alles, was er für die Spieleindustrie getan hat, habe er in seiner Freizeit völlig selbstlos getan.

Amir Satvat hat 3.000 Menschen geholfen, einen Job in der Spieleindustrie zu finden

Amir war sein ganzes Leben lang ein Gamer, und als er sah, dass immer mehr Menschen um ihn herum, die in Videospielfirmen arbeiteten, ihren Job verloren, beschloss er, ihnen zu helfen. Er nutzte all seine Erfahrung in der Datenerfassung, um Datentabellen für die Spieleindustrie zu erstellen: Im Grunde hilft er Menschen, die am besten geeigneten Stellenangebote leicht zu finden.

Menschen aus der ganzen Welt begannen, ihn auf LinkedIn zu kontaktieren – von 4.000 Followern auf über 100.000. Seine Listen wurden automatisch mit Stellenangeboten von Tausenden von Spielefirmen aktualisiert, was den stressigen und manchmal übermäßig komplizierten Prozess der Jobsuche erleichterte.

"Die Leute übertreiben die Dinge. Mir ist aufgefallen, dass es viele Websites gibt, um Menschen zu helfen, aber es gibt vielleicht 100 Anmeldungen, die Sie machen. Oder Sie müssen zu einem Portal gehen und sich Datenbanken ansehen. Ich wette, ich könnte einfach so etwas wie Google Sheets hochladen und es einfach machen. Die Leute werden es benutzen. Das hat sich am Ende bewahrheitet", sagte Satvat in einem Interview für VentureBeat aus dem Jahr 2023.

Mit Hilfe von Freiwilligen wurde aus dem Projekt die Games Community von Amir Satvat, die bisher über 3.000 Menschen bei der Suche nach einem neuen Job geholfen hat. Er verlangt von niemandem etwas dafür: Alles ist völlig kostenlos. "Es ist wie ein Leuchtfeuer", sagte Christina, eine der Menschen, die von Amirs Talent und Großzügigkeit profitiert haben.

"Während wir uns heute Abend hier zu dieser erstaunlichen Feier versammeln, fordere ich jeden heraus, sich zu fragen: 'Was können wir noch tun, um unsere Branche besser zu machen?'", sagte er in seiner Dankesrede bei den Game Awards, die er in einem LinkedIn-Post als einen der glücklichsten Momente seines Lebens beschrieb.