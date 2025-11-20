Wer ist Adolf Hitler Uunona? Der namibische Politiker erwartete eine Wiederwahl am 26. November

HQ

Der namibische Politiker Adolf Hitler Uunona, ein langjähriger Regionalrat, dessen Name internationale Leser stets überrascht, wird erneut erwartet, wenn die Wähler im Wahlkreis Ompundja am Mittwoch, den 26. November, zur Wahl gehen.

Uunona, 59, wurde 2020 erstmals zu einer weltweiten Kuriosität, als er seinen Sitz mit beeindruckenden 85 % der Stimmen gewann. Schlagzeilen auf der ganzen Welt leuchteten allein wegen seines Namens auf, während die Einheimischen nur mit den Schultern zuckten – schließlich kannten sie den Mann schon lange vor den Witzen.

Seitdem scheint die Geschichte bereit zu sein, sich zu wiederholen. Frühe Prognosen der namibischen Wahlkommission deuten auf eine weitere komfortable Mehrheit hin, die ihn als einer der bekanntesten (und am häufigsten gegoogelten) Politiker des Landes festhält.

Adolf Hitler Uunona // Shutterstock

Uunona, eine Anti-Apartheid-Aktivistin und engagiertes Mitglied der regierenden SWAPO-Partei, war stets schnell darin, das Offensichtliche klarzustellen: Er teilt nichts mit dem berüchtigten Diktator, dessen Namen er trägt.

Er hat wiederholt erklärt, dass sein Vater den Namen gewählt habe, ohne dessen Bedeutung zu verstehen, und sagte der BBC bereits 2020, dass ihm die weltweite Berüchtigung des Namens erst im Alter bewusst wurde. Wie er seitdem oft gesagt hat, blieb der Name haften, aber die Ideologie nicht.

Innerhalb von Ompundja hingegen ist die Geschichte weitaus weniger sensationell. Die Bewohner verweisen auf Uunonas Bilanz in Bezug auf lokale Infrastruktur, Gemeinschaftsbedürfnisse und den täglichen Regierungsbetrieb. In einer starken SWAPO-Region ist seine Wiederwahl weniger eine Wendung als vielmehr eine Tradition.