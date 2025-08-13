Wer hat den Türsteher getötet? Das ist die große Frage in der fünften Staffel von Only Murders in the Building

HQ

Nach vier schönen Saisons erwarten wir jedes Jahr eine neue Saison von Only Murders in the Building, und zum Glück wird das auch 2025 der Fall sein. Am 9. September wird die fünfte Staffel in voller Länge debütieren, und da diese Staffel immer näher rückt, haben wir nun unseren bisher besten Blick auf die Serie geworfen.

In den nächsten Folgen übernehmen Selena Gomez als Mabel, Martin Short als Oliver und Steve Martin als Charles einen Fall, der ihnen sehr nahe geht. Das Trio untersucht den Tod ihres Türstehers Lester, von dem sie vermuten, dass er unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen ist. Wie zu erwarten, machen sie sich dabei einige Feinde, während sie daran arbeiten, potenzielle Verdächtige zu eliminieren, während sie sogar in ein Netz mit mächtigen Milliardären und gefährlichen Mafiosi verwickelt werden.

Da diese Episodenrunde immer näher rückt, schau dir unten den neuesten Trailer für die Serie an.