Wer gewinnt die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina in der letzten Woche?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina haben ihre Hälfte überschritten und enden am Sonntag, den 22. Februar. Derzeit (Montag, 16. Februar) führt Norwegen in der Tabelle sowohl bei den Goldmedaillen (12) als auch bei der Gesamtzahl der Medaillen mit 26. Vier dieser zwölf Goldmedaillen stammen von derselben Person, dem Langlaufläufer Johannes Hoesflot Klaebo, der einen historischen olympischen Rekord brach.

Das Gastgeberland Italien hat gute Leistungen gezeigt und liegt mit 22 Medaillen und 8 Goldmedaillen auf dem zweiten Platz, übertrifft die Vereinigten Staaten und übertrifft bereits Italiens bisherige Bestleistungen bei den Olympischen Winterspielen. Hier ist die Tabelle der bisher besten 15 Länder bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina.



Norwegen: 26 Medaillen – 12 Gold, 7 Silber, 7 Bronze.

Italien: 22 Medaillen – 8 Gold, 4 Silber, 10 Bronze.

Vereinigte Staaten: 17 Medaillen – 5 Gold, 8 Silber, 4 Bronze.

Japan: 17 Medaillen – 3 Gold, 5 Silber, 9 Bronze.

Frankreich: 15 Medaillen – 4 Gold, 7 Silber, 4 Bronze.

Deutschland: 15 Medaillen – 4 Gold, 6 Silber, 5 Bronze.

Österreich: 13 Medaillen – 4 Gold, 6 Silber, 3 Bronze.

Schweden: 11 Medaillen – 5 Gold, 5 Silber, 1 Bronze.

Niederlande: 11 Medaillen – 5 Gold, 5 Silber, 1 Bronze.

Schweiz: 9 Medaillen – 4 Gold, 2 Silber, 3 Bronze.

Kanada: 9 Medaillen — 1 Gold, 3 Silber, 5 Bronze.

Australien: 5 Medaillen — 3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze.

Südkorea: 5 Medaillen – 1 Gold, 2 Silber, 2 Bronze.

Tschechien: 4 Medaillen — 2 Gold, 2 Silber, 0 Bronze.

Slowenien: 4 Medaillen — 2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze



Die Action hört nicht auf, und sechs Disziplinen werden am Montag, den 16. Februar, Medaillen vergeben: 1000 m Kurzbahn der Frauen, Slalom der Alpinski, Herren-Sturm im Skispringen, Großluft der Frauen Freeski, Paare im Eiskunstlauf und Monobob der Frauen.

Verfolgst du die Olympischen Winterspiele 2026?