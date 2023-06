Wer gewinnt bisher das Rennen um das Spiel des Jahres?

HQ

Wir haben jetzt die Hälfte des Kalenderjahres hinter uns, was bedeutet, dass es etwa fünf Monate dauert, bis Geoff Keighley die Bühne in Los Angeles betritt, als Teil einer Veranstaltung, die die besten und klügsten Talente der Videospielindustrie zu einem Abend voller Preisverleihungen und Feierlichkeiten zusammenbringt. Da The Game Awards für Dezember angesetzt ist, haben wir uns entschlossen, einen Blick darauf zu werfen, welche Spiele unserer Meinung nach aus der riesigen Sammlung unglaublicher Spiele, die bereits ihr Debüt im Jahr 2023 gegeben haben, für eine Chance auf die schwer fassbare Wahl zum Spiel des Jahres ausgewählt werden.

Wir haben zehn Spiele ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie eine Chance auf die begehrte Auszeichnung haben, und sie in drei Kategorien unterteilt. Dark Horse, Außenseiterchance und Favorit auf den Sieg. Um zu sehen, wo wir jedes der "besten" Spiele des Jahres bisher platziert haben, sehen Sie sich unsere Liste unten an.

Außenseiter

Hogwarts Vermächtnis

Hogwarts Legacy war ein riesiger kommerzieller Erfolg und an und für sich ein äußerst unterhaltsames Spiel. Aber im Gegensatz zu einigen anderen Spielen auf dieser Liste bietet es nicht ganz die Spieltiefe oder zusätzliche Ziele und Optionen, die es ihm ermöglichen, mit den echten Titanen dieses Jahres zu konkurrieren. Davon abgesehen ist die Art und Weise, wie Avalanche Zaubersprüche anbot und das Schloss von Hogwarts, die Stadt Hogsmeade und die umliegende Landschaft präsentierte, mehr als genug für Hogwarts Legacy, um es in diese Liste zu schaffen.

Ungenutzter Raum

Es gibt einen echten Trend bei den diesjährigen potenziellen GOTYs, da es sich bei vielen um Remakes von ehemals beliebten Titeln handelt. Genau aus diesem Grund fällt Dead Space in die Kategorie der dunklen Pferde, da es Punkte für Originalität verliert, auch wenn das Spiel selbst ein wunderbarer Beweis dafür ist, was ein modernes Survival-Horror-Spiel sein kann. Es ist atmosphärisch, klaustrophobisch, erschreckend und eine großartige Darstellung der ursprünglichen Erfahrung der späten 2000er Jahre, und aus all diesen Gründen verdient Motive es, für diesen Titel gefeiert zu werden.

Street Fighter 6

Es ist kein perfektes Spiel, aber Capcom hat Street Fighter mit diesem Teil der Serie wieder auf die Karte gesetzt. Street Fighter 6 ist anders als alle Street Fighters davor, dank seines JRPG-ähnlichen Story-Modus, der unter den Fans ein wenig widersprüchlich war. Aber eine Sache, die klar ist, ist, dass dies abgesehen von den World Tour-Elementen ein sehr kompetentes und gut gebautes Kampfspiel ist, eines, das ein Favorit für den Best Fighting-Preis sein wird und möglicherweise sogar noch mehr, wenn sich die Wähler großzügig fühlen.

Resident Evil 4

Ja, es ist ein weiteres Remake. Und ja, wie bei Dead Space werden wir Resident Evil 4 wegen seines Mangels an Originalität ein oder zwei Pflöcke einschlagen. Aber wenn es diese Gebiete nicht gäbe, würden wir von den Dächern über dieses Spiel singen. Auch wenn es sich weniger um ein Survival-Horror-Spiel als vielmehr um einen Action-Titel handelt, hat Capcom bewiesen, warum so viele RE4 als das Beste in der beliebten Serie betrachten, da seine Kombination aus spannenden Kämpfen, fantastischen Handlungssträngen, witzigen Einzeilern, kreativen und furchterregenden Feinden und Bossen und vielem mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis zusammenfügt.

Äußerer Zufall

Star Wars Jedi: Überlebender

Der allgemeine Konsens mit Star Wars Jedi: Survivor ist, dass dies ein Spiel war, das ein paar böse Bugs und Probleme davon entfernt war, wirklich etwas Besonderes zu sein. Respawn hat sich in A Galaxy Far, Far Away zu einem der besten Storys entwickelt, und das zeigt sich auch in dieser Fortsetzung. Die Handlung, das spannende Gameplay, die Erkundung, der Fortschritt, die zusätzlichen Ziele, die Charaktere, sie alle kommen zusammen, um einen der besten Star Wars-Titel zu schaffen, die wir je gesehen haben, und ein erstklassiger Anwärter auf eine GOTY-Nominierung oder einen potenziellen Sieg.

Hi-Fi-Ansturm

Auch der bisher größte Überraschungsstart des Jahres hat die Chance, uns gegen Ende 2023 wieder zu überraschen. Hi-Fi Rush war nicht nur ein Schock, als es im Januar aus dem Nichts auf den Markt kam, sondern es erwies sich auch als ein wirklich gutes Spiel. Mit erfrischender Grafik und unterhaltsamen Kämpfen, die im Rhythmus der pulsierenden Welt von Tango Gameworks unterlegt sind, haben die wenigen Stunden, die wir in Hi-Fi Rush verbringen konnten, bewiesen, dass nicht jedes Spiel ein 50-stündiges Open-World-Spiel sein muss, um die Spieler zu überzeugen, und dass es nicht einmal eine langwierige Marketingkampagne geben muss, um sich von seinen Mitbewerbern abzuheben.

Diablo IV

Blizzard brauchten wirklich einen Sieg, und genau das haben sie mit Diablo IV bekommen. Dieses Action-RPG rückte das kalifornische Team wieder ins Rampenlicht und bewies, warum es (so lange) als Goldstandard-Entwickler galt. Die verbesserten narrativen Elemente, das großartige Charakter- und Weltdesign, die große Vielfalt beim Bauen und Gameplay und das Gesamterlebnis von Diablo IV waren so hervorragend, dass wir sehen können, wie es sich einschleicht und eine Chance auf den GOTY-Award hat.

Unsere Favoriten auf den Sieg

Metroid Prime Remastered

In der Welt der Remakes und Remaster kann es sich so anfühlen, als ob einige Unternehmen mit einer visuellen Überarbeitung ihrer berühmtesten Titel nur auf das schnelle Geld aus sind. Dann gibt es jedoch Spiele wie Metroid Prime Remastered, die das ohnehin schon außergewöhnliche Erlebnis des Originals auf ein ganz neues Niveau heben. Es besteht eine schreckliche Chance, dass dieses Spiel aufgrund von Aktualitätsverzerrungen später im Jahr etwas auf der Strecke bleibt, aber dieser phänomenale Shooter ist einer, an den wir uns im Laufe des Jahres 2023 und darüber hinaus erinnern werden, und hoffentlich führt dies später zu einigen GOTY-Auszeichnungen.

Die Legende von Zelda: Tränen des Königreichs

Während wir in den letzten Jahren mehr als nur ein paar übertriebene Enttäuschungen gesehen haben, war The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine, bei der die Fans sicherlich alles in Frage gestellt hätten, wenn es schief gelaufen wäre. Glücklicherweise leben wir in der Realität, in der Nintendo es aus dem Park geworfen hat, in der die Physik-Engine etwas ist, das selbst Veteranen der Branche begeistert, und die Welt schafft es, noch fesselnder zu sein als die von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es gibt eine Menge Hype um dieses Spiel, auch wenn die Zeit nach der Veröffentlichung vergeht, aber dies ist eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen der Hype erfüllt wird. Wirklich ein herausragender Hit in einem Jahr, das voll von ihnen war. Wir können uns nicht vorstellen, dass Tears of the Kingdom später in diesem Jahr ohne Auszeichnungen auskommt.

Final Fantasy XVI

Es mag das jüngste im Bunde sein, aber es ist bei weitem das am wenigsten verdiente, auf dieser Liste zu stehen. Square Enix hat versucht, das Buch darüber, was ein Final Fantasy-Spiel ist, mit diesem Titel wirklich neu zu schreiben, und hat dies mit einer so hohen Produktion getan, dass sich Final Fantasy XVI manchmal eher wie ein Film als wie ein Spiel anfühlt. Die Erzählung, die Grafik, das Thema, das Gameplay, die Zugänglichkeit, alles ist meisterhaft ausgedacht, auch wenn es nicht das widerspiegelt, was wir im Laufe der Jahre von der langjährigen japanischen Serie erwartet haben.