Wer braucht schon Freunde, wenn man einen smarten Star Wars-Droiden-Begleiter für 3.000 Dollar haben kann

HQ

Es ist fast Zeit für Star Wars Day. Wir zählen die Stunden bis zur jährlichen Feier, bei der in diesem Kalenderjahr Star Wars: Tales of the Underworld auf Disney+, ein Haufen neuer Lego Star Wars -Sets und verschiedene andere Goodies erscheinen werden.

In diesem Zusammenhang ist ein neues Produkt im Disney Store eingetroffen, und zwar ein sehr teurer funktionierender Roboterdroide, der mit Sensoren und Kameras ausgestattet ist, die es ihm ermöglichen, seinen Bediener zu identifizieren und ihm zu folgen. Es heißt G1T4-M1N1, und da es eine Laufzeit von bis zu sieben Stunden, die Fähigkeit, Lasten von bis zu 20 lbs zu tragen, einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, eine Höchstgeschwindigkeit von 6 mph, Wi-Fi 2,4/5-GHz-Unterstützung und auch Griffe bietet, mit denen Sie es leicht anheben können, bedeutet dies insgesamt, dass es sich überhaupt nicht um einen billigen Begleitbot handelt.

Disney will 2.875 US-Dollar für einen dieser Droiden, aber die gute Nachricht ist, dass eine Lieferung, sobald sie aufgegeben wurde, ziemlich schnell bei Ihnen ankommen sollte. Das Versprechen ist eine Wartezeit von 1-2 Wochen, aber das gilt anscheinend nur für Kunden aus den USA, Südamerika und Asien, wie uns auch gesagt wird:

"Dieser Artikel kann nicht nach Alaska, Amerikanisch-Samoa, Guam, Hawaii, Puerto Rico, Jungferninseln, Streitkräfte Afrika, Kanada, Europa und Naher Osten, Streitkräfte Amerika (außer Kanada) oder Streitkräfte Pazifik versendet werden."

Werbung:

Herzzerreißend. Na ja, es sieht so aus, als müssten echte menschliche Freunde oder Haustiere für uns Europäer reichen... vorerst.