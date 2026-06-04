Wer bleibt in diesem wilden Roland Garros? Spielplan der Halbfinals der Damen und Herren
Roland Garros 2026 war der unvorhersehbarste Grand Slam seit Langem.
Roland Garros 2026 befindet sich in der Endrunde: Nur noch vier Spieler sind in jedem der Herren- und Dameneinzel-Züge vertreten, und niemand hätte vorhersehen können, dass wir ohne Sinner, Djokovic, Auguer-Aliassime, Sabalenka, Swiatek oder Gaff hier sein würden.
Doch eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Überraschungen und der Aufstieg junger Talente wie Jakub Mensik oder Mirra Andreeva (plus die unerwartete Präsenz der Qualifikantin Maja Chwalinska, die weltweit auf Platz 114 steht) bedeuten, dass im Halbfinale, das heute, am Donnerstag, alles passieren kann.
Donnerstag, 4. Juni: Roland Garros Frauen-Halbfinale
- Marta Kostyuk gegen Mirra Andreeva: 15:00 MESZ, 14:00 BST
- Diana Shnaider gegen Maja Chwalinska: 16:10 MESZ, 15:10 BST
Freitag, 5. Juni: Roland Garros Herren-Halbfinale
- Jakub Mensik vs. Alexander Zverev: Wird noch bekannt
- Matteo Arnaldi vs. Flavio Cobolli: Wird noch bekannt gegeben
Das Frauenfinale findet am Samstag statt und das Herrenfinale am Sonntag, und eines ist sicher: Wir werden auf beiden Seiten brandneue Grand-Slam-Sieger haben, egal wer gewinnt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Coupe des Mousquetaires gewinnen?