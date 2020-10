Wer auf World of Warcraft: Shadowlands nicht warten will, bekommt natürlich sein Geld zurück

World of Warcraft: Shadowlands war eine der wichtigsten PC-Veröffentlichungen im Oktober, bevor Blizzard die MMO-Erweiterung auf einen unbekannten Termin in diesem Jahr verschob. Um die enttäuschten Spieler nicht noch weiter aufzustacheln, kontaktiert das Unternehmen laut mehreren Nutzern auf Reddit nun aktiv Vorbesteller, um ihnen eine Rückerstattung anzubieten:

"Während dieser zusätzlichen Zeit konzentrieren wir uns darauf, das Gesamterlebnis weiter zu verbessern, sowie den Aspekt des Late-Games zu optimieren und auszugleichen. So stellen wir sicher, dass das, was auf eurer Reise durch die Schattenlande auf euch wartet, unseren hohen Standards und eurem hohen Niveau entspricht. Wir glauben, dass ihr die Erweiterung aufgrund der zusätzlichen Arbeit noch mehr genießen werdet, aber wir verstehen auch, wenn ihr vom Warten enttäuscht seid. Solltet ihr lieber eine Rückerstattung in Anspruch nehmen wollen, besucht bitte unsere Kundensupport-Webseite."

Obwohl es ungewiss ist, wie viele treue Spieler ihr Geld zurückfordern werden, nur weil sie ein paar Wochen/Monate länger auf das Spiel warten müssen, ist die Aktion sicherlich gerechtfertigt, um lautstarke Einzelfälle zu vermeiden.