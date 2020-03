Wenn überhaupt, dann ist Left 4 Dead 3 nicht bei Valve in Arbeit

17. November 2009: Für einige von ist das ein bedeutungsloses Datum, für andere ein Denkwürdiges. Es war der Tag, an dem die Welt mit Left 4 Dead 2 geschmückt wurde, einem der zweifellos wichtigsten Zombiespiele aller Zeiten (eine Aussage, die auch über ein Jahrzehnt später noch Bestand hat). Seit Jahren wollen die Fans einen neuen Titel und zahlreiche Gerüchte haben versucht, der Sache auf den Grund zu gehen - ohne Erfolg. Es scheint nämlich so, dass diese Träume vorerst vergraben bleiben, wie IGN kürzlich im Interview herausfand. TL;DR: Es sieht nicht so aus, als würden die Toten bald zurückkehren.

Im Interview sprachen die Game-Designer Chris Remo und Robin Walker darüber, wie sie grobe Ansätze für Left 4 Dead 3 überprüft hatten und mit frühen Prototyp-Arbeiten in der Source-2-Engine Levels erstellten. Walker erklärt: "Es war im Wesentlichen ein Rendering-Test und das bedeutete, dass die Leute dachten, wir würden an Left 4 Dead arbeiten." Er sprach auch darüber, dass die Engine des Spiels eine der größten Hürden bei der Spieleentwicklung sei und wie sie massive Probleme an wichtigen Vorhaben verursachen kann.

Der allgemeine Ton aus diesem Interview deutet darauf hin, dass Valve die Gerüchte um Left 4 Dead 3 ein für alle Mal begraben will. Die beiden sprechen über die vermeintlichen Leaks, die allesamt lediglich auf verschiedene, interne Tests zurückzuführen seien. Damit wollte die Firma angeblich das Potential der Source-2-Engine vollständig erfassen, mehr nicht. Valve hat bereits vor einigen Wochen klargestellt, dass sie "absolut nicht an irgendetwas arbeiten, das mit L4D zu tun hat".

Wer sich Hoffnung auf ein drittes Spiel gemacht hat, der wird diese Bestätigung sicherlich bedauerlich finden. Trotzdem sind die Turtle Rock Studios, das Team hinter dem ursprünglichen Projekt, jetzt ein unabhängiges Studio. Sie arbeiten an Back 4 Blood, etwas das ganz offensichtlich vom Zombievirus infiziert worden ist. Mal schauen, ob das die Lösung wird, auf die die Fans warten.