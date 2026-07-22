Wenn T. Kingfisher (Ursula Vernon) die Chance dazu hätte, würde sie ihre Arbeit gerne für Film oder Videospiele adaptieren

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Ursula Vernon ist ein internationaler Schatz, sowohl als Schriftstellerin als auch als Mensch. Die amerikanische Autorin hat sich in den letzten 20 Jahren als eine der Schlüsselfiguren in Comics und Literatur etabliert und wurde mit den höchsten Auszeichnungen und Auszeichnungen im Fantasy- und Science-Fiction-Genre (einschließlich der Hugo- und Nebula-Preise) für Graphic Novels, Romane und Kurzgeschichten geehrt. Wir heben einen so beeindruckenden Lebenslauf hervor, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie unglaublich es für diejenigen war, die 2026 Celsius 232 in Avilés besucht haben, den Autor persönlich kennenzulernen – einschließlich uns bei Gamereactor.

Tatsächlich hatten wir die Gelegenheit, mit Ursula (auch bekannt unter ihrem literarischen Pseudonym T. Kingfisher) zu sprechen, und sie gewährte uns ein ausführliches Interview, in dem wir über ihr Werk im Laufe der Jahre, ihre Schreibweise, sprechende Tiere und vieles, vieles mehr sprachen. Verpassen Sie nicht den Meister der Genres mit lokalen Untertiteln unten.

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Obwohl sie mit Stift und Tastatur alle möglichen Genres angegriffen und eine Vielzahl klassischer Geschichten für neue Generationen neu interpretiert hat, waren wir besonders neugierig, was Ursula Vernon davon hält, ihre Werke für Film oder Videospiele zu adaptieren und ob sie diese Aufgabe selbst übernehmen würde oder ob sie mit diesen Formaten vertraut ist. Es stellt sich heraus, dass sie mit der Branche sehr auf dem neuesten Stand ist, und das hat sie uns erzählt:

"Ich würde gerne über Videospiele sprechen. Vor vielen, vielen Jahren, in einem anderen Leben, habe ich bei einer Videospielfirma gearbeitet und wir haben wirklich schlechte Spiele gemacht, also keine Sorge, du verpasst nichts", sagte sie in ihrem üblichen heiteren, aber bissigen Ton.

"Ich liebe Videospiele. Ich liebe es, sie zu spielen. Ich würde gerne sehen, dass einige meiner Werke in Spiele adaptiert werden. Das einzige Problem ist, dass große Spiele bereits so weit gegangen sind, dass eine einzelne engagierte Person das schaffen kann. Und ich bin absolut schlecht darin, Leute zu finden, die Dinge anpassen (...) Und ich sage mir: 'Ich werde lernen, mein ganzes Spiel ganz von Grund auf ganz allein zu programmieren und zu erstellen.' Und ja, im Moment ist es sehr schwer, das umzusetzen."

Das bedeutet jedoch nicht, dass sie beruflich von Videospielen abgekoppelt ist. Ursula Vernon hat den Astarion-Prequel-Roman zu Wizards of the Coast geschrieben, der als Vorspiel zur Geschichte dieses vielgeliebten Charakters aus Baldur's Gate 3 dient.

"Es war fantastisch. Ein wahr gewordener Traum. Ich war so glücklich."

Und zurück zum Thema Adaptionen: Es scheint, als warte sie einfach auf die Gelegenheit, dass ein Hollywood-Studio den Sprung wagt und sie einstellt.

"Ich würde gerne dafür bezahlt werden, ein Buch in einen Film zu verwandeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn sehen würde, bevor ich die Meinung meiner Freunde darüber gehört habe, wie gut es geworden ist, denn sie sind die eigentlichen Kritiker. Es ist so: 'Okay, lies es oder schau es dir an und sag mir, ist es gut? Ähnelt es dem, was ich geschrieben habe?' Und wenn nicht, trockne ich meine Tränen mit einem Hundert-Dollar-Schein."