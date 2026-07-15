Wenn Spanien am Sonntag die Weltmeisterschaft gewinnt, brechen sie auch einen beeindruckenden Fußballrekord

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Spanien steht nach dem 2010 gewonnenen WM-Finale mit einem 2:0-Sieg gegen Frankreich und trifft im Finale auf England oder Argentinien. Es wird ein äußerst wichtiges Spiel für Spanien sein, das einen zweiten Star gewinnen will, aber das Spiel wird eine weitere Bedeutung haben: Wenn Spanien gewinnt, werden sie Italien mit der längsten ungeschlagenen Serie in der Geschichte des internationalen Fußballs überholen.

Nun ist Spanien seit einer 0:1-Niederlage gegen Kolumbien in einem Freundschaftsspiel am 26. März 2024 in London in 37 Spielen ungeschlagen (28 Siege, 9 Unentschieden). Italien blieb außerdem zwischen Oktober 2018 und September 2021, dem Jahr, in dem sie die UEFA Euro gewannen, 37 Spiele ungeschlagen. Wenn Spanien das Finale gewinnt, werden sie den Rekord auf 38 ausbauen... und dabei einen Weltcup gewinnen.

Theoretisch könnte Spanien auch die ungeschlagene Serie aufrechterhalten und am Ende die Weltmeisterschaft verlieren, wenn das Spiel nach Verlängerung unentschieden endet und dann im Elfmeterschießen verliert: So war es im UEFA-Nationen-League-Finale im Juni 2025 gegen Portugal: Sie verloren den Titel und das Spiel, aber der Aufzeichnung nach zählte es trotzdem als Unentschieden.