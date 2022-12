Wenn Sie Indie-Spiele vermarkten, "sagen Sie nicht, dass es so ist, aber besser"

HQ

Rosie Ball, bis vor kurzem Brand Manager bei Chucklefish Games, jetzt Produzentin des kommenden und vielversprechenden Wildfrost, nahm kürzlich an der BIG Conference in Bilbao teil, um mit jungen und Indie-Entwicklern über visuelles Marketing zu sprechen. Im Gamereactor-Interview unten erklärt sie, dass dies eine "völlig wortlose Sprache" ist, mit der Sie "Ihr Publikum wissen lassen müssen, dass Ihr Spiel wie andere Spiele ist, die es mag, da jedes Genre Schlüsselfarben, Schriftarten und Formen hat, mit all seinem Branding."

Die Idee ist, sich in einer langen Steam-Liste hervorzuheben, für die "Sie nur die kleinste Kapsel" der visuellen Präsenz erhalten. Es gibt jedoch eine Faustregel, die viele Indie-Entwickler und Publisher brechen:

"Bauen Sie darauf [Wahrscheinlichkeit] auf und gehen Sie, 'und es hat dies', 'und wir machen das', aber legen Sie keine anderen Spiele nieder, die zuvor gekommen sind", warnt Ball in dem Video. "Sagen Sie nicht: 'Es ist so, aber besser', denn es beleidigt Ihr Publikum, beleidigt andere Entwickler. Wenn du das lesen würdest, würdest du denken: 'Oh, ich mag dieses Spiel, ich mag dich nicht mehr', und sie wissen nicht, warum sie dein Spiel mögen sollten."

Chucklefish veröffentlichte Starbound, Wargroove, Eastward und natürlich das geliebte Stardew Valley in der Vergangenheit (Eric [Barone] veröffentlicht jedoch Haunted Chocoloatier selbst"). Spielen Sie weiter, um mehr über das Lineup des Publishers zu erfahren, einschließlich des bereits erwähnten Deckbaus Roguelike Wildfrost, der eine Abkehr von der Neigung des Unternehmens zur Pixel-Art darstellt und sich für einen "schönen Vektorstil entscheidet, handgezeichnet von einem fantastischen Künstler, der erst 20 Jahre alt ist".