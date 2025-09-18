Wenn Sie gerne als Detektiv arbeiten und keine Angst davor haben, sich kosmischen Schrecken zu stellen, finden Sie hier The Séance of Blake Manor

Während des Convergence Games Showcase zeigten uns der Publisher Raw Fury und das Studio Spooky Doorway zum ersten Mal The Séance of Blake Manor, ein Puzzle-Abenteuer und eine Detektivermittlung, die in einem Hotel am Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Das Problem ist, dass es neben dem Schatten eines Mörders im Inneren des Gebäudes Hinweise auf etwas mehr zu geben scheint... sinister. Etwas nicht von dieser Welt.

Der Gameplay-Trailer zeigt einige interessante Mechaniken für die Ermittlungen, während wir den Lauf der Zeit im Auge behalten müssen, da uns jede Aktion einem Ende näher bringt...

Kannst du das Geheimnis von Blake Manor noch vor Sonnenaufgang lüften? Schaut es euch im Trailer an und bleibt in den Tagen vor Halloween dran, denn das Spiel erscheint am 27. Oktober auf dem PC.