Wenn Sie es gewohnt sind, Links auf Facebook zu teilen, könnten Sie bald zur Zahlung aufgefordert werden

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Facebook ein neues System testet, das Nutzer für das Teilen von Weblinks in Rechnung stellt, was bei Nachrichtenagenturen und anderen Publishern Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Zielreichweite auslöst.

Meta bestätigte, dass es einen "begrenzten Test" durchführt, bei dem Nutzer ohne Meta-Verified-Abonnement (ab 9,99 £ pro Monat) nur zwei externe Links pro Monat teilen dürfen. Der Versuch scheint eine kleine Anzahl von Profilen und Seiten im Professionellen Modus von Facebook zu betreffen.

Ein potenzieller Rückschlag für Nachrichtenagenturen

Obwohl Nachrichtenverlage nicht direkt in den Test einbezogen sind, befürchten Mediengruppen, dass dies den Datenverkehr verringern könnte, indem es die Häufigkeit der Nutzer begrenzt, ihre Artikel teilen zu können. Publisher haben bereits starke Rückgänge des Referral-Traffics erlebt, nachdem Meta in den letzten Jahren beschlossen hat, Nachrichteninhalte weniger zu priorisieren.

Meta erklärte, der Test solle prüfen, ob das erweiterte Link-Sharing einen Mehrwert für Meta-Verified-Abonnenten bietet, da das Unternehmen weiterhin kostenpflichtige Funktionen auf seinen Plattformen vorantreibt. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten...