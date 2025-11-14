HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Deutschland nach wochenlangen politischen Verhandlungen innerhalb der Koalitionsregierung zugestimmt hat, alle 18-jährigen Männer zu den obligatorischen militärmedizinischen Untersuchungen einzuberufen.

Der neue Plan sieht nicht die Wiedereinführung der Wehrpflicht vor, sondern schafft ein hybrides System, das auf der freiwilligen Einberufung basiert, mit der Möglichkeit der obligatorischen Einberufung, wenn die Zahl der Soldaten nicht ausreicht.

Die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz und die SPD erzielten eine Einigung, da Berlin angesichts der Besorgnis über Russland und der reduzierten Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten unter Druck steht, seine Streitkräfte wieder aufzubauen. Die Bundeswehr stellt derzeit rund 182.000 Soldaten, strebt aber bis zu 270.000 plus 200.000 Reservisten an.

Obligatorische medizinische Untersuchungen

Nach dem Vorschlag, der voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in Kraft treten wird, erhalten alle 18-Jährigen einen Fragebogen über ihr Interesse am Amt. Für Männer ist die Beantwortung obligatorisch. Die medizinischen Untersuchungen beginnen bei den Jahrgängen des Jahrgangs 2008 und werden schrittweise ausgeweitet. Die Rekruten würden 2.600 Euro pro Monat verdienen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, das Screening sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu verstehen, und lehnte frühere Vorschläge für ein Lotteriesystem ab, da es die Gefahr berge, unmotivierte Rekruten auszuwählen.

Sollten die Zahlen der Freiwilligen zu kurz greifen, könnte der Bundestag über die Aktivierung der bedarfsgerechten Wehrpflicht abstimmen, wobei die Details noch unklar sind. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Unterstützung für die rechtsextreme AfD steigt und Deutschland versucht, eine breitere politische Instabilität zu vermeiden, die bereits im benachbarten Frankreich zu beobachten ist.