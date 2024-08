Wenn Kay Vess sich einen Charakter aussuchen könnte, mit dem sie ein Abenteuer teilen könnte, "würde ich mich auf jeden Fall mit Rey verstehen"

HQ

Wenn Sie zu den Fans gehören, die sich keine drei Tage Zeit genommen haben, umStar Wars Outlaws in die Galaxie einzutauchen, können Sie morgen mit dem Spielen von Massive und Ubisofts überlegenen Editionen des Spiels beginnen. Und dann kannst du Kay Vess treffen, die weibliche Protagonistin, die sich von einer unbekannten Diebin zum Versuch des größten Raubüberfalls in der Geschichte des Outer Rim entwickelt. Wir sind bereits in ihre Fußstapfen getreten (hier ist unsere aktuelle Rezension), aber wir waren neugierig, mehr über die Figur aus einer besonderen Perspektive zu erfahren, und so sind wir sehr dankbar, dass Humberly Gonzalez, die Schauspielerin, die sie spielt, uns letzte Woche während der Gamescom Cologne ein Interview gegeben hat, das ihr euch unten ansehen könnt.

Neben der großen Sympathie und dem Wissen der venezolanischen Schauspielerin über die galaktische Saga haben wir ihr auch ein paar kuriose Fragen gestellt. Zum Beispiel, mit welchem Charakter aus dem Star Wars-Universum würde sie sich gerne zusammentun, unabhängig davon, ob sie ein Held oder ein Bösewicht ist (denken Sie daran, dass Kay Vess alles sein kann, was wir wollen). Und González gab uns seine Antwort:

"Ich denke, Kay Vess und Rey würden sich wirklich gut verstehen, wie knallharte Frauen, die zusammen kämpfen. Ich weiß, dass wir Crimson Dawn im Spiel haben, aber ich liebe Lady Kira und ich habe das Gefühl, dass wir drei vielleicht unser eigenes Ding machen können."

Große Namen und große Charaktere im Star Wars-Universum. Es wäre wahrscheinlich schwierig, dieses Team von weiblichen Kämpferinnen in der galaktischen Chronologie unter einen Hut zu bringen (Kay Vess wäre zum Beispiel ziemlich alt, wenn sie auf eine erwachsene Rey trifft), aber wenn Filoni zuhört, könnte es sicherlich ein mögliches Crossover für eine zukünftige Serie geben, wie er sie zwischen Ahsoka, The Mandalorian, Rebels und The Clone Wars kreiert.

Und mit wem würde sich Kay Vess wohl zusammentun?