Wenn du schon immer ein Pokémon essen wolltest, kannst du das jetzt mit den neuen Pokémon-Koch- und Backbüchern

Wenn die Sonne für einen weiteren Sommer aufgeht und die winterliche Traurigkeit Ihre Knochen verlässt, möchten Sie vielleicht etwas Neues ausprobieren. Kochen vielleicht? Sogar Backen? Beides klingt nach einer guten Wahl für diesen Artikel, da es sich um die neuen Pokémon-Koch- und Backbücher handelt.

Beide Kochbücher enthalten Rezepte, die von der Welt der Pokémon inspiriert sind und es dir ermöglichen, niedliche Gerichte mit den Formen und Gesichtern von Pokémon zu kreieren, bevor du die niedlichen Taschenmonster verschlingst. Das Koch- und das Backbuch scheinen sich beide mehr auf süße Leckereien als auf herzhafte Optionen zu konzentrieren, wenn Sie also keine Naschkatzen sind, werden Sie vielleicht zum Beispiel das Munchlax-Pudding-Bao nicht machen wollen.

Das Kochbuch enthält mehr als 45 Rezepte und das Backbuch mehr als 55, wenn du also beide bekommst, hast du über 100 Pokémon-Leckereien zum Selbermachen. Aber wirst du nach dem Verzehr so vieler Pokémon in der Lage sein, mit dir selbst zu leben?

