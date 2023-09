Wenn du nicht gerade in Silent Hope gegen Monster kämpfst, kannst du dich um deine Basis kümmern

Silent Hope ist ein rasantes Action-RPG. Du schlüpfst in die Rolle eines von sieben Charakteren und begibst dich in Dungeons, in der Hoffnung, die Stimmen der Menschen zurückzubringen, nachdem der alte König sie weggesperrt hat. Das hört sich zwar nach einer ziemlichen Aufgabe an, aber Sie haben ein paar Augenblicke Zeit, um zu Atem zu kommen.

Zurück im Basislager kannst du jedem der sieben Hauptcharaktere Dinge zu tun geben, die dir helfen, dein Abenteuer voranzutreiben und dir einige nette Details über sie und ihre Geschichten zu geben. Auf der Gamescom haben wir uns mit Produzent Makoto Shioda und Drehbuchautor Honoka Moriwak über diese Ruhe vor dem Sturm unterhalten.