Wenn Sie nach einer Ausrede suchen, um sich eine Nintendo Switch 2 zu besorgen, können Sie das Konsolen-Bundle und Pokémon Legends: Z-A morgen vorbestellen

HQ

Als Nintendo ankündigte, dass das Bundle-Spiel für die Nintendo Switch 2-Veröffentlichung Mario Kart World sein würde, nickten diejenigen von uns, die die Finanz- und Spielverkaufsberichte des Unternehmens verfolgen, zustimmend: Mario Kart war der Bestseller der vorherigen Generation, und es machte Sinn, dass es der erste Titel für dieses Spiel war, damit die Hardware erfolgreich war. Wenn man jedoch will, dass diese Generation wirklich erfolgreich ist, muss man für diejenigen, die nicht so viel Spaß am Kartfahren haben, einen anderen Einstieg anbieten. Und das ist noch mehr als Super Mario oder Donkey Kong Bananza ein neues Pokémon.

Aus diesem Grund hat Nintendo heute das zweite offizielle Nintendo Switch 2-Bundle enthüllt, das eine limitierte Auflage der Konsole (interessanterweise ein Standard-Cover-Modell) und einen digitalen Code für das kommende Pokémon Legends: Z-A in den Handel bringen wird. Dieses Konsolen- und Digitalspiel-Bundle (zum Preis von 509,99 €) wird am selben Tag wie das Spiel, dem 16. Oktober 2025, in den Handel kommen.

Vorbestellungen sind ab dem 23. Juli im My Nintendo Store und in den teilnehmenden Verkaufsstellen der Aktion möglich. Werden Sie es in die Hände bekommen?