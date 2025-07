Wenn du einen neuen Bully von Rockstar verpasst hast, hier ist Agefield High: Rock the School Im letzten Jahr der High School ziehst du in eine neue Stadt: Lass diese Stadt für immer in Erinnerung bleiben.

Obwohl sie heute viel weniger regelmäßige Veröffentlichungen haben, hatten Spiele, die sich auf die Freiheit der Spieler oder Sandboxes konzentrieren, ihren Höhepunkt der Popularität Mitte der 2000er Jahre mit Spielen wie Grand Theft Auto III (und nachfolgenden Teilen wie Vice City oder San Andreas) oder Canis Canem Edit (auch bekannt als Bully), die alle von Rockstar entwickelt wurden. Vor allem Bully war mit Red Dead und GTA ein Einzelfall in Rock Stars Franchise-Interesse, da es als solches nie eine Fortsetzung gab. Nun, zumindest wird es jetzt mit Agefield High: Rock the School einen zeitgenössischen spirituellen Nachfolger haben. In dem Spiel von Refugium Games (den Machern von Greyhill Incident) schlüpfen wir in die Rolle von Sam Tatum, einem 18-jährigen Highschool-Abiturienten, der vor der schwierigen Veränderung steht, in einer neuen Stadt anzukommen, mit neuen Freunden (und Feinden) und neuen pedantischen Lehrern fertig zu werden. Es ist ein Einzelspieler-Abenteuerspiel, das von der Ästhetik und Musik der späten 2000er Jahre inspiriert ist. Laut der Beschreibung des Studios wird die Erzählung mit filmischen Zwischensequenzen präsentiert und wird ein "funktionales" Highschool-Anwesenheitssystem aufweisen, bei dem es effektiv fünf Fächer zu bestehen gibt. Es wird auch außerschulische Aktivitäten, Minispiele, die Erkundung der gesamten Stadt und vieles mehr geben. Im Moment haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir haben einen Teaser-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Werden Sie der neue Schulleiter in Agefield High: Rock the School ? HQ