Wenn du eine Variante des klassischen Fuß-Bullet-Hells suchst... Steigen Sie nächsten Monat auf die Cloudbreaker

Das kanadische Studio Ballast Games ist nun bereit, seinen ersten Titel zu veröffentlichen, ein Bullet-Hell-Spiel mit Raumschiffen, Inventarverwaltung und Upgrades namens Cloudbreaker. Das Spiel wurde beim Steam Next Fest im Juni sehr gut aufgenommen, und wir wissen jetzt, dass die Vollversion am 15. September über Steam für den PC veröffentlicht wird.

Das Ziel in Cloudbreaker ist es, zwischen den Wolken zu kämpfen und den BLOIL-Kristall vor Horden von Bioten zu schützen, künstlich geschaffene organische Lebensformen aus uralten Zeiten. Du musst dein Schiff mit einem genialen System aus Verbindungen und Inventarplatzoptimierung aufrüsten. Je nachdem, wo du jedes Teil im Motor platzierst und an welche Teile du es anschließt, erreichst du unterschiedliche Effekte, Synergien und größere Manövrierfähigkeit. Es gibt mehrere Schiffe, und jedes hat unterschiedliche Fertigkeitenbäume und Fortschrittswege.

Kommt dir das bekannt vor? Du kannst jetzt Cloudbreaker zu deiner Wunschliste hinzufügen und freust dich auf die Veröffentlichung am 15. September. Und falls du es noch nicht ausprobiert hast, findest du hier die Demo und den Ankündigungstrailer unten.