Wenn du eine PS5 30th Anniversary Edition in Japan haben willst, musst du 30 Stunden Spielzeit nachweisen

Die PlayStation 5 30th Anniversary Edition war in den meisten Regionen schnell ausverkauft, und viele Fans waren enttäuscht, als sie sahen, dass viele der Konsolen jetzt zu lächerlichen Preisen auf dem Gebrauchtmarkt weiterverkauft wurden.

Aber in Japan hat Sony eine Maßnahme eingeführt, um das Scalping einzuschränken und zumindest sicherzustellen, dass jeder, der versucht, eines zu kaufen, ein "legitimer" Spieler ist, auch wenn diese Maßnahme auch unfair gegenüber vielen Leuten war, die die Anforderungen nicht erfüllten.

Wie von Automaton entdeckt, musste jeder, der die neue, extrem limitierte Konsole vorbestellen wollte (nur 12.300 PS5 Pro-Hersteller auf der ganzen Welt, da dies das Datum war, an dem die ursprüngliche PlayStation am 3. Dezember 1994 veröffentlicht wurde), nachweisen, dass er in den letzten zehn Jahren mindestens 30 Stunden Spielzeit auf PS5 oder PS4 hatte.

Wenn du dich über die offizielle Website für die Verlosung bewirbst, musst du ein PSN-Konto in Japan registriert haben und zwischen Februar 2014 (dem Monat, in dem die PS4 in Japan veröffentlicht wurde) und dem 19. September 2024 mindestens 30 Stunden Spielzeit haben.

Das bedeutet, dass potenzielle Käufer, die noch nie eine PS4 oder PS5 besaßen, aber vielleicht nostalgisch für die ursprüngliche PlayStation waren, keine Möglichkeit hatten, eine dieser Konsolen zu kaufen. Ein bisschen "Gatekeeping", das es auf der anderen Seite für Scalper und Bots schwieriger machte.

Wir werden sehen, wie es ausgeht, da sie auch ein Lotteriesystem verwenden: Wenn die Anzahl der gültigen Vorbestellungsanfragen höher ist als die Anzahl der verfügbaren Einheiten, werden die Konsolen verlost. Die Anfragen sind bis zum 14. Oktober möglich.