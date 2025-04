Wenn du eine moralische Ausrede brauchst, um Horden von Dämonen zu vernichten, hier ist der neue Trailer für Doom: The Dark Ages

HQ

Seien wir ehrlich, die Story ist nicht das Hauptargument für Spieler, um sich am 15. Mai in Doom: The Dark Ages in die mittelalterliche Waffenhölle zu stürzen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass id Software der aktuellen Generation seinem ultra-gewalttätigen Universum voller Dämonen, die es auf wirklich einfallsreiche Weise zerreißen kann, ein bisschen mehr Schwung verleihen wollte.

Es scheint, dass die Hölle im Begriff ist, die Kontrolle über eine Waffe zu übernehmen, die in der Lage ist, die Waage aus dem Gleichgewicht zu bringen und die Menschheit zu gefährden, also treffen die menschlichen Oberherren die (scheinbar) schwierige Entscheidung, den Doom Slayer freizulassen und etwas von ihrer Medizin in dieses verlassene Land zu bringen.

Auch hier spielt die Prämisse keine große Rolle, aber es ist immer großartig, Doom: The Dark Ages zu sehen und zu hören, und noch mehr mit einem 4K-Trailer, den das Studio gerade veröffentlicht hat und den Sie sich unten ansehen können. Freust du dich schon darauf, Doom: The Dark Ages zu spielen? Vergesst nicht, euch unsere ausführlichen Eindrücke vom Spiel anzusehen.