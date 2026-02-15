Wenn du diesen Baelor-Moment in A Knight of the Seven Kingdoms geliebt hast, hat auch sein Schauspieler ihn geliebt: "Deshalb werden Geschichten erzählt"

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms wächst wirklich bei Game of Thrones-Fans, nicht nur als würdiges Spin-off der HBO-Flaggschiffserie und als würdige Adaption von George R.R. Martins The Hedge Knight, sondern auch als fantastische Geschichte, klein im Maßstab, aber auf menschlicher Ebene episch. Und ein großer Teil davon ist Baelor Targaryen zu verdanken, der in Episode 4 einen großen Moment hatte, der den Fans nicht entgangen ist, die ihn bereits als einen der besten Charaktere des Universums loben.

Es stellt sich heraus, dass einer der größten Fans von Baelor Targaryen Bertie Carvel ist, der britische Schauspieler, der diesen Prinzen verkörpert. Im Januar hatten wir eine Reihe von Interviews mit dem Cast von A Knight of the Seven Kingdoms, und wir – und ich spreche von mir und allen anderen Reportern aus aller Welt – waren gefesselt von der Leidenschaft und Bewunderung, die Carvel für seinen Charakter hatte und wie er sich in der häufig grausamen Linie der Westeros-Herrscher abhebt.

"Wir brauchen diese Beispiele, deshalb werden Geschichten erzählt."

Baelor ist noch kein König, aber er regiert im Grunde. Er stammt aus "einer Familie, die für ihre drakonische Rücksichtslosigkeit, ihre reptilienhafte Grausamkeit, ihre Macht, ihr Dynamismus bekannt ist, aber ihr nukleares Arsenal verloren hat" (ihre Drachen). "Aber er ist ein guter Kerl. Wie regiert man eine Familie, ein Königreich mit einem schwachen Griff auf die Macht, in dem man keine Macht mehr hat, die man einst genossen hat? Herrschst du durch Angst? Oder regierst du durch Gerechtigkeit und Freundlichkeit? Das sind übrigens Fragen für unsere Zeit.

Das ist es, was das für mich lohnenswert macht. Es ist eine Geschichte, die in dieser Welt spielt, von der wir inzwischen wissen, dass sie von hartem Zynismus geprägt ist. Eine Welt aus kaltem Eisen, kaltem Regen und hartem Schlamm. Aber es ist eine Geschichte über... Gibt es einen Platz für Güte, Ehre, Wahrheit und Adel? Und tun Menschen das Richtige, wenn es hart auf hart kommt? Oder lassen sie sich von Mobbern einschüchtern?"

Bertie Carvel, der die Art und Weise lobt, wie George R.R. Martin komplexe Figuren schreibt, könnte nicht glücklicher über die Rolle sein, die er spielen sollte: "Mir gefällt, wie es wird. Denn wir brauchen diese Beispiele. Dafür werden Geschichten am Kamin erzählt. Damit wir es selbst durcharbeiten und uns fragen können: Könnte das passieren? Glauben wir das?

Und ich mag, dass in dieser Welt, obwohl es eine Fantasiewelt ist, eine von reicher Komplexität und hoher Treue zu der Welt um mich herum ist. Und eine, in der ich weiß, dass so etwas passiert. Und ich mag, dass es in dieser Welt immer noch einen Platz für... Ein Herrscher, der an die Wahrheit glaubt. Und ist bereit, sich und seinen Ruf dafür aufs Spiel zu setzen. Und für wen es weniger wichtig ist, an Macht und sogar am Leben festzuhalten, als das Richtige zu tun.

Es ist sehr bewegend. So habe ich mich gefühlt, als ich es gelesen habe, und genau das fühle ich, wenn ich es anschaue.

Warum A Knight of the Seven Kingdoms resoniert: "Es geht darum, sich Mobbern entgegenzustellen"

Ein noch bewegter Carvel erklärte später weiter, warum solche Geschichten erzählt werden sollten: "Wenn man das, was wir tun, Kunst nennen kann, was ich hoffe, dann sollte es dir etwas über die Welt sagen. Weißt du, hoffentlich ist es nicht einfach nur eine Abenteuergeschichte. Ich denke, diese Geschichte spricht mich sehr offensichtlich an. So klar wie eine Glocke. Es geht darum, sich gegen Mobber zu behaupten.

Ich glaube tief an Ehre, Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber ich lebe jetzt fast 49 Jahre in einer Welt, in der man so leicht zynisch werden kann und denkt: Du Idiot, du Narr, du Kind. Und man braucht Geschichten, die einen daran erinnern, dass diese Dinge wirklich lohnenswert sind, selbst wenn es nur Geschichten sind, selbst wenn es nur eine TV-Show ist."

A Knight of the Seven Kingdoms läuft derzeit auf HBO Max, und Staffel 2 befindet sich derzeit in Produktion. Wir sprachen auch mit Ira Parker, der die "Eigenheit" der Serie auf George R.R. Martin selbst zurückführte.