Wenn du die Tage zählst, bis du in Yakuza Kiwami 3 wieder mit Kiryu zusammenarbeitest, hat SEGA zwei ganz besondere Videos für dich vorbereitet

Da Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 nun auch für die Nintendo Switch 2 erschienen sind, können alle Spieler rechtzeitig eintreffen, um gemeinsam den nächsten großen Teil der Serie, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, zu genießen.

In dem Teil, den wir bereits über die Geschichte kennen, erfüllt Kazuma Kiryu endlich seinen Traum, das Morning Glory Waisenhaus zu leiten und sicherzustellen, dass die Kinder gut aufwachsen und sich um ihre körperliche und emotionale Gesundheit kümmern. Und in dem, den wir noch nicht kannten, übersetzt sich das in verschiedenen Minispielen, "Family Time Events", einer Fortschrittsleiter mit Erziehungsrängen und vielem mehr.

Wir bekommen auch einen tieferen Einblick in die bisher unveröffentlichten Dark Ties-Inhalte, die einen nun spielbaren Charakter steuern. Als Mine werden wir damit beauftragt, Kandas öffentliches Image zu verbessern, damit er im Clan aufsteigt, und das bedeutet, im Namen des Chefs die Messlatte höher zu legen. Gute Taten, Bedürftigen helfen oder nach Überwindung von Schadensbegrenzungsereignissen "Trinkbindungen" mit dem Boss schaffen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, sehen Sie sich das untenstehende Video an. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 für PC, PS5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series.