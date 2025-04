Wenn du die native Version von Sonic X Shadow Generations auf Nintendo Switch 2 spielen möchtest, musst du wieder den vollen Preis zahlen

HQ

Bis heute gibt es ein solides Line-up an Spielen, sowohl für die erste Party als auch für Nintendo-Partnerspiele, für die Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 am 5. Juni. Auch wenn nicht jeder mit dem Schritt zum volldigitalen Format zufrieden ist, mit verpackten Download-Codes, Spielschlüsselkarten und so weiter, bleibt uns zumindest der Trost, dass einige der besten Hits der aktuellen Konsole, die auf dem Nachfolger eine verbesserte Version haben werden, nur eine geringe Gebühr zahlen müssen, um das Update sofort zu erhalten. oder sogar im erstklassigen Nintendo Switch Online-Abonnement enthalten sein.

Wir haben aber auch den umgekehrten Fall: Spiele, die Sie dazu zwingen, ein zweites Mal den vollen Preis zu zahlen, wenn Sie den Titel mit den technischen Verbesserungen moderner Hardware spielen möchten. Dies ist bei Sonic X Shadow Generations der Fall.

Nintendo Everything warnt davor, dass Sega eine Erklärung abgegeben hat, in der es seine Spieler darüber informiert, dass "die Nintendo Switch-Version nicht auf die Nintendo Switch 2-Version aktualisiert werden kann". Der Grund dafür ist unklar, und Sega gibt an, dass dies sowohl für das Basisspiel als auch für DLC-Inhalte gilt, die pro Version begrenzt sein werden.

Es zeigt auch, dass die Dateigröße von Sonic X Shadow Generations auf Switch 2 24 GB beträgt und dass Sie Ihre Speicherdaten auch nicht zwischen Sonic X Shadow Generations für Switch und Sonic X Shadow Generations für Switch 2 aufnehmen können.

Was hältst du von dieser Entscheidung und planst du, Sonic X Shadow Generations auf Nintendo Switch 2 zu spielen?