Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Autos
John Wick

Wenn du 200.000 Dollar hast, kannst du John Wick s kaputten Mustang kaufen

Es ist ein seltenes Auto, und es braucht seltene Reparaturen...

Die John Wick -Fortsetzungen über den scheinbar unsterblichen ehemaligen Attentäter wurden in relativ kurzer Zeit zu einer riesigen, riesigen Franchise, und sein ikonischer Ford Mustang Mach 1 von 1969 ist wieder ein heißes Sammlerstück, was vor allem Keanu Reeves' gut gekleidetem Auftragskiller verdankt. Jetzt wird das Auto von John Wick 2 versteigert und hat unzählige Schäden durch die Dreharbeiten. Bonhams Cars übernimmt die Auktion und erwartet, dass sie etwa 200.000 Dollar kostet.

• Wird während der gesamten Eröffnungssequenz von John Wick: Kapitel 2 (2017) verwendet, einschließlich des erfolgreichen Lagerhaussprungs und der anschließenden Verfolgungsjagden

• Gebaut in Los Angeles von einer professionellen Stuntauto-Firma für Jerry Immersi / Immersi FX (New Jersey), Anbieter von Fahrzeugen für die John Wick Franchise

• Nummer 4 von 5 Mustangs, die für die Produktion gebaut wurden

• Gefahren von Keanu Reeves in der Eröffnungsverfolgungsjagd des Films

• Ein echter 1969er Ford Mustang Mach 1 (M-Code), angetrieben von einem 351ci V8 – ein authentisches Auto, kein Nachbau oder Klon – getarnt, um dem schwarzen '69 Mustang aus dem ersten Film zu entsprechen John Wick

John Wick
John Wick
John Wick

Tagged als:

Autos

Ähnliche Texte

1
John WickScore

John Wick
FILM-KRITIK. Von Kalle Max Hofmann

Wer zum Teufel ist John Wick? Als Zuschauer ist man erstmal genauso schlau wie der Fiesling Iosef Tarasov. Der wird von Alfie Allen gespielt, der durch "Game Of Thrones"...



Lädt nächsten Inhalt