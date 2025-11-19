Wenn du 200.000 Dollar hast, kannst du John Wick s kaputten Mustang kaufen

Die John Wick -Fortsetzungen über den scheinbar unsterblichen ehemaligen Attentäter wurden in relativ kurzer Zeit zu einer riesigen, riesigen Franchise, und sein ikonischer Ford Mustang Mach 1 von 1969 ist wieder ein heißes Sammlerstück, was vor allem Keanu Reeves' gut gekleidetem Auftragskiller verdankt. Jetzt wird das Auto von John Wick 2 versteigert und hat unzählige Schäden durch die Dreharbeiten. Bonhams Cars übernimmt die Auktion und erwartet, dass sie etwa 200.000 Dollar kostet.

• Wird während der gesamten Eröffnungssequenz von John Wick: Kapitel 2 (2017) verwendet, einschließlich des erfolgreichen Lagerhaussprungs und der anschließenden Verfolgungsjagden

• Gebaut in Los Angeles von einer professionellen Stuntauto-Firma für Jerry Immersi / Immersi FX (New Jersey), Anbieter von Fahrzeugen für die John Wick Franchise

• Nummer 4 von 5 Mustangs, die für die Produktion gebaut wurden

• Gefahren von Keanu Reeves in der Eröffnungsverfolgungsjagd des Films

• Ein echter 1969er Ford Mustang Mach 1 (M-Code), angetrieben von einem 351ci V8 – ein authentisches Auto, kein Nachbau oder Klon – getarnt, um dem schwarzen '69 Mustang aus dem ersten Film zu entsprechen John Wick