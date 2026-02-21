Wenn dir wirklich der Hardwareplatz ausgeht, sind die Modder Grand Theft Auto V auf nur 2,5 GB geschrumpft

HQ

Da die Dateigrößen der Spiele heutzutage immer mehr Speicherplatz beanspruchen, kann deine Festplatte oder SSD sehr schnell voll sein. Es gibt kleinere Spiele, aber viele große Veröffentlichungen liegen jetzt in der Nähe der 100GB+-Marke, und Grand Theft Auto V ist eines davon.

Mit der Arbeit der Modder, wie sie von SynthPotato entdeckt wurden, ist es nun möglich, das Spiel nach nur 2,5 GB Speicherplatz zu "spielen". Wir sagen, man sollte mit Vorsicht spielen, denn eigentlich ist das Spiel eher eine Low-Poly-Demo als ein voll funktionsfähiger Titel, den man gewohnt ist.

Missionen wurden entfernt, ebenso Audiodateien, Karten, Bilder und mehr. Wie Sie im untenstehenden Twitter/X-Video sehen können, funktioniert es jedoch weiterhin. Michael verlässt sein Haus, steigt in sein Low-Poly-Auto und fährt durch die Straßen von Los Santos. Es ist ein beeindruckendes Werk, aber leider ist es noch nicht öffentlich zugänglich.