Wenn dir Baby Steps gefallen hat, schau dir seinen spirituellen Nachfolger im Koop-Modus an, Friendly Steps

Was wäre, wenn wir das Konzept von Baby Steps mit Chained Together verschmelzen würden, bei dem du und deine Freunde mit einem Seil verbunden seid und ein Fehler einer Person alle anderen mit nach unten zieht? Nun, ich hatte gehofft, dass dieser Albtraum nie die Schwelle der Ideenphase überschreiten würde, aber jetzt bekomme ich Friendly Steps nicht mehr aus meinem Kopf.

Die Zusammenfassung des Spiels ist zudem ziemlich schmerzlich: Du und drei andere Freunde seid bis zum Morgengrauen unterwegs getrunken, und jetzt ist es Zeit für den langen Heimweg, den echten Schamspaziergang, nur dass sich niemand daran erinnern kann, wie man einen Fuß vor den anderen setzt, ihr seid alle mit einem Seil zusammengebunden (aus irgendeinem Grund) und, Obendrein bist du immer noch völlig betrunken.

Friendly Steps ist ein physikbasiertes Spiel mit einer Karte mit verschiedenen Routen, Abkürzungen, versteckten Wegen und Rätseln, bei denen das Ziel einfach ist, ins Bett zu kommen und zu hoffen, dass man am nächsten Tag keinen allzu starken Kater hat. Die Entwickler von Koro.Games haben außerdem angekündigt, dass beim diesmonatigen Steam Next Fest (15.–22. Juni) eine neue Demo verfügbar sein wird und dass das vollständige Spiel später in diesem Jahr erscheinen wird.

Lust auf ein bisschen lustige Folter mit deinen Freunden in Friendly Steps ?