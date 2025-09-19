Wenn die Leute Marvel Zombies mögen, "werden sie mehr bekommen", sagt der Chef von Marvel Television

HQ

Selbst für einen Unterhaltungsgiganten wie Disney bedeuten Einschaltquoten und Zuschauerzahlen alles. Ein gutes Beispiel dafür ist der kommende Marvel Zombies, der bereits nächste Woche, am 24. September, Premiere feiert und der einfach die erste von vielen Erkundungen dieses untoten Universums sein könnte.

Dies wurde von Brad Winderbaum, dem Leiter von Marvel Television, in einem Interview mit ComicBook bestätigt, der erklärte, dass, wenn die Fans die Serie sehen und sie sich als Hit erweist, zusätzliche Staffeln und Episoden erscheinen werden.

Winderbaums ermutigende Erklärung erklärt: "Bitte, die Leute müssen Disney+ abonnieren und diese Show sehen. Wenn das passiert, werden sie mehr bekommen. Und wir sind gespannt. Wir sind bereit."

Marvel Zombies Die erste Staffel wird insgesamt vier Episoden umfassen, von denen jede am 24. September Premiere feiert. Was die Prämisse der Handlung betrifft, so baut sie auf einer What If...? Episode auf, die in einer Welt spielt, in der Zombies die Macht übernommen und sogar viele der mächtigsten Helden der Erde in untote Kreaturen verwandelt haben. Den Trailer zur Serie könnt ihr euch unten ansehen.