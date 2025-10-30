Wenn die KI versuchen würde, ein neues Grand Theft Auto zu entwickeln, würde sie "nichts Gutes" machen, sagt der CEO von Take-Two

HQ

Da die KI in alle Kunstformen vordringen will, gibt es eine Vielzahl von Meinungen darüber, ob sie das Gaming retten oder zum Scheitern verurteilt wird. Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two und einer der wenigen Männer, die über Grand Theft Auto VI sprechen, der es tatsächlich gesehen hat, scheint von KI noch nicht überzeugt zu sein.

Im Gespräch mit CNBC sagte Zelnick auf die Frage, ob KI verwendet werden könnte, um ein weiteres Grand Theft Auto zu entwickeln, dass die Technologie nichts Gutes bringen würde. "Nehmen wir an, es gäbe keine Einschränkungen [für die KI]. Könnten wir morgen einen Knopf drücken und ein Äquivalent zum Marketingplan von Grand Theft Auto erstellen?", sagte er. "Die Antwort ist nein. A, das kannst du noch nicht, und B, ich bin der Meinung, dass du am Ende nichts sehr Gutes haben würdest. Am Ende hat man etwas ziemlich Abgeleitetes."

Zelnicks Punkt ist, dass KI "rückwärtsgewandt" ist und daher nichts erschaffen kann, das sich völlig neu anfühlt, weil sie mit Vorhersagemodellen arbeitet. "Es gibt viele, viele, viele Dinge im Leben, die auf der Grundlage von Daten vorhersehbar sind", sagte er. "Alles, was rückwärtsgewandte Datenverarbeitung beinhaltet, ist wirklich gut dafür und das gilt für viele Dinge. Was wir bei Take-Two machen, alles, was nicht damit zu tun hat, wird wirklich, wirklich schlecht sein."

Take-Two hat Rockstar viel Zeit gegeben, an Grand Theft Auto VI zu arbeiten und es zu etwas zu machen, das uns hoffentlich bei jeder Veröffentlichung aus den Socken hauen wird. Diese kreative Kontrolle scheint in Zelnicks Kopf etwas zu bieten, was KI nie kann.

Stimmst du Zelnicks Ansichten über KI zu?