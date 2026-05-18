"Wenn dein Instinkt ist, KI zu nutzen, solltest du kein Schriftsteller sein", sagt Seth Rogen

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Hollywood und KI haben, was man als eine interessante Beziehung bezeichnen könnte. Einige KI-Liebhaber glauben, dass Hollywood durch die Technologie zerstört wird. Manche Leute in Hollywood sehen KI als Werkzeug, andere wollen nichts damit zu tun haben. Es scheint, dass Seth Rogen zu letzterem Lager gehört, da er in einem neuen Video KI-Videos und Autoren kritisiert, die KI einsetzen.

Im Gespräch mit Brut America sagte Rogen, dass jedes Mal, wenn er auf Instagram ein Video sieht, in dem steht: "Hollywood ist gekocht", es sich als "das dümmste Hundekot herausstellt, das ich je in meinem Leben gesehen habe." Man kann wohl sagen, dass er Hollywood nicht für erledigt hält, aber er hofft, dass Autoren, die in die Branche einsteigen wollen, nicht für ihr kreatives Laster auf KI zurückgreifen.

"Wenn dein Instinkt ist, KI zu benutzen und diesen Prozess nicht zu durchlaufen, solltest du doch kein Schriftsteller sein, oder?" Rogen posiert. "Denn dann schreibst du nicht. Und wenn du diesen Prozess nicht durchlaufen willst, solltest du kein Schriftsteller sein. Die ganze Idee eines Werkzeugs, das mich weniger schreiben lässt, spricht mich nicht an, weil ich gerne schreibe."

Brut sprach mit Rogen über Neu verföhnt, einen neuen Animationsfilm, den er vorgeschlagen hatte, in dem jemand seine Mutter an Alzheimer verliert. Es ist ein Erlebnis, das nicht durch maschinelles Schreiben nachgebildet werden kann, aber selbst wenn du nicht über extreme Trauer schreibst, bringt es dir keine Bonuspunkte mit Seth Rogen ein, wenn die KI die Arbeit für dich erledigt.