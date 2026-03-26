Weniger als 25 % des US-Publikums für Final Fantasy VII: Rebirth waren unter 30 Jahre alt

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Wir haben kürzlich berichtet, dass Final Fantasy XIV Produzent Naoki Yoshida etwas besorgt ist, dass jüngere Spieler Final Fantasy nicht mehr spielen. Da so wenige Spiele veröffentlicht werden, kommen die Leute nicht auf die gleiche Weise mit der Serie in Berührung, und die heutigen Anforderungen an Free-to-Play, Live-Service und Action machen das Konzept vielleicht etwas veraltet.

Wir haben nun die Bestätigung vom Circana-Analysten Mat Piscatella (der mehr über US-Spielverkäufe weiß als jeder andere), dass Yoshida mit seiner Sorge tatsächlich richtig liegt. Er enthüllt, dass ganze 62 % der amerikanischen Gamer, die Final Fantasy VII: Rebirth spielen, über 35 Jahre alt sind, und wenn wir die Altersgrenze auf 30 senken, steigt diese Zahl auf 77 %...

Mit anderen Worten: Weniger als ein Viertel aller Final Fantasy VII: Rebirth-Spieler sind unter 30 Jahre alt. Die Krise ließ sich kaum klarer darstellen. Die Remakes heben sich natürlich etwas von der Masse ab, da sie im Grunde Neuauflagen alter Klassiker sind, aber trotzdem ist offensichtlich, dass Square Enix ein Problem hat.

Was denkst du, können sie tun, um jüngere Spieler anzuziehen, oder ist es einfach eine Frage der Akzeptanz, dass hauptsächlich ältere Spieler die Rolle eines einfachen jungen Spielers mit der Last der Welt auf den Schultern übernehmen wollen, in der Final Fantasy-Reihe?