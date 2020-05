Wendecover und exklusives PS4-Design für Ghost of Tsushima

Sucker Punch hat Ghost of Tsushima vor kurzem etwas zurückschieben müssen, doch jetzt scheint das Team zuversichtlich, dass sie den Termin am 17. Juli einhalten werden. Wie die Tage erfahren haben, bereiten die Entwickler aktuell verschiedene zusätzliche Kaufanreize vor, über die sie uns auf ihren sozialen Medien auf dem Laufenden halten. Beispielsweise erhalten diejenigen, die die Digital Deluxe Edition oder die Collector's Edition kaufen, ein dynamisches PS4-Thema, das exklusiv für diese Editionen erhältlich ist.

Dieses Design ist eine einfache Kohlezeichnung mit vielen geschwungenen Linien und asiatischen Motiven, die in einer Endlosschleife gezeichnet wird. Gleichzeitig erinnert Sucker Punch auch noch einmal daran, dass Vorbesteller einen digitalen Mini-Soundtrack, einen Avatar und ein weiteres dynamisches Design für ihre Konsole bekommen (das Cover-Art mit fliegenden Blättern) - ihr könnt in diesem Fall also wählen. Wer eine physische Version der Standard-Edition erhält, darf sich über ein schlichtes Wendecover freuen. Wenn ihr auf ausgefallene Spielehüllen steht, könnt ihr das Papier in der Schachtel umdrehen. Der Entwickler hat uns das mal demonstriert...