Wembanyamas Fehler verschafft den Knicks eine 2:0-Führung in den NBA-Finals: "Ich habe Mist gebaut"

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Die New York Knicks haben einen enormen Schritt nach vorne gemacht und zum ersten Mal seit 53 Jahren die NBA gewonnen, indem sie zum zweiten Mal auswärts die San Antonio Spurs besiegt haben. Nach einem Comeback in Spiel 1 gewannen die Knicks Spiel 2 knapp mit 104:105, entschieden auf dramatische Weise: durch einen ungewöhnlichen Fehler von Wembanyama.

In den letzten neuneinhalb Sekunden, beim 104:104-Unentschieden, hatten die Spurs den Ballbesitz, um einen letzten Angriff vorzubereiten, doch Victor Wembanyama spielte den Ball in den Rücken seines Teamkollegen Stephon Castle. Jalen Benson von den Knicks nahm den verlorenen Ball und Wembanyama foulte ihn, was ihnen einen Freiwurf bescherte, der der letzte Wurf des Abends war.

Wembanyama versuchte später, seinen Fehler mit einem Buzzer-Beater aus 6 Metern auszugleichen, verfehlte jedoch. Nach dem Spiel übernahm der Franzose die Verantwortung. "Persönlich denke ich, dass ich mich besser hätte erholen können, um mich von dem Höhepunkt der Conference-Finals zu erholen. Das habe ich weggeworfen. Ich habe Mist gebaut."

"Werde ich es bereuen? Ja, natürlich. Werde ich das als Antrieb nutzen und uns im nächsten Spiel? Absolut."

Die Best-of-Seven-Serie zieht nun in den Madison Square Garden in New York um, wo eine unglaubliche Atmosphäre (mit rekordverdächtigen Ticketpreisen) und sogar ein Besuch von Präsident Donald Trump den Knicks ermöglichen könnten, das Finale in Spiel 4 zu lösen.

Weiterführende Literatur: Court Invasor versuchte, ein Selfie mit Victor Wembanyama zu machen, wurde lebenslang von NBA-Arenen ausgeschlossen