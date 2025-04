Weltweite Militärausgaben erreichen historische 2,7 Billionen US-Dollar

HQ

Die neuesten Nachrichten aus der Welt . Wir wissen jetzt, dass die weltweiten Militärausgaben laut SIPRI im Jahr 2024 einen neuen Höchststand von 2,718 Billionen US-Dollar erreicht haben, was das zehnte Jahr in Folge mit Wachstum und den stärksten Anstieg seit dem Kalten Krieg darstellt. Den vollständigen Bericht können Sie hier lesen.

Eskalierende Konflikte, vor allem in der Ukraine und im Nahen Osten, sowie die zunehmende Besorgnis über den strategischen Wettbewerb in Asien führten zu einem weltweiten Anstieg von 9,4 %. Europa führte den Anstieg an, während allein auf die Vereinigten Staaten mehr als ein Drittel der weltweiten Ausgaben entfiel.

In Asien haben China und Japan ihre Budgets deutlich aufgestockt, was auf langfristige Ziele der militärischen Modernisierung hindeutet. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dieser nachhaltige Anstieg der Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren entwickeln wird und wohin dies führen wird.