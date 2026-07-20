Weltrekorde, die Spanien bei der Weltmeisterschaft brach, einschließlich der längsten ungeschlagenen Serie

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Spanien gewann nicht nur die Weltmeisterschaft: Dabei brachen sie mehrere Rekorde und endeten mit einem dominanten Finale gegen Argentinien, in dem sie den Meister von 2022 völlig überrollten. Tatsächlich war der 1:0-Sieg im Finale mit einem Tor von Ferran Torres das 38. Spiel in Folge für die spanische Nationalmannschaft ohne Niederlage und stellte damit einen neuen Rekord im internationalen Herrenfußball auf und übertraf damit den von Italien zwischen 2018 und 2021 aufgestellten Rekord.

Das letzte Mal, dass Spanien ein offizielles Fußballspiel (einschließlich eines Freundschaftsspiels) verlor, war eine 0:1-Niederlage gegen Kolumbien in einem Freundschaftsspiel am 26. März 2024 in London. Seitdem gewannen sie 29 Mal und hatten nur 9 Unentschieden, und dabei gewannen sie die UEFA Euro 2024 und nun die Weltmeisterschaft. Diese Serie beinhaltet auch die Niederlage der Nations League gegen Portugal im letzten Jahr, die für die Rekorde nicht als Niederlage gilt, da sie unentschieden endete und im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Tatsächlich gewann Spanien nach dem ersten 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde alle Spiele ohne Elfmeterschießen: Sieben Siege in Folge auf dem Weg ins Finale sind die meisten aller Teams nach Brasilien, das zwischen 2002, als sie ihren letzten Titel gewannen, und 2006.

Guinness World Record berichtet von weiteren offiziellen Rekorden, die Spanien gebrochen hat, darunter die meisten Null bei einer Weltmeisterschaft, sieben und die wenigsten Gegentore: nur eines, das Unai Simón nicht vermeiden konnte, bei einem 2:1-Sieg gegen Belgien.

Unterdessen ist Luis de la Fuente mit 65 Jahren auch der älteste Trainer, der eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und auch wenn es kein offizieller Rekord ist, ist bemerkenswert, dass Ferran Torres erst der fünfte Einwechselspieler wurde, der jemals in einem WM-Finale traf.