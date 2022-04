Weltrekord während Dreharbeiten von Guardians of the Galaxy Vol. 3

HQ

Der Regisseur von Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn, lässt seinen Followern auf Twitter regelmäßig Updates zum Verlauf der Dreharbeiten zukommen und diese Woche kommunizierte er eine besondere Überraschung. Er berichtet, dass sein Film den Weltrekord für "die meisten Make-up-Utensilien, die während einer einzelnen Produktion benötigt werden" gebrochen habe.

Diesen Ehrentitel hat sich bislang der Spielfilm "Der Grinch" aus dem Jahr 2000 unter den Nagel gerissen, doch der kommende Superheldenfilm scheint beim Thema Make-up noch eine Schicht draufzulegen. Für diese Leistung bedankt sich Gunn beim Team von Legacy Effects, die dafür primär verantwortlich sind.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 wird derzeit gefilmt und am 5. Mai 2023 soll das Ergebnis in die Kinos gelangen, sofern während der Produktion alles glattgeht.