Weltrekord: Deutscher Streamer im November täglich 19 Stunden online

Anfang des Jahres kommunizierte der deutsche Live-Streamer Andrew "GiantWaffle" Bodine, dass er sich den aktuellen Weltrekord für die längste kumulative Livestream-Dauer in einem Monat auf Twitch sichern wollte. Dafür musste er in einem Monat seiner Wahl über 569 Stunden lang auf der Streaming-Plattform online sein, rechnerisch sind das 19 Stunden pro Tag. Nachdem GiantWaffle den größten Teil des Novembers vor der Kamera verbrachte, darf sich der vielleicht müdeste Mann der Welt nun ausruhen, denn sein Ziel hat er erreicht.

Bodine hat es geschafft, jeden Tag im November über 19 Stunden lang zu streamen, sodass am Ende des Monats fast 573 Stunden an Unterhaltung auf seinem Profil zusammenkamen. Er hat verschiedene Games und Genres abgegrast, war aber nicht nur am Spielen, sondern auch einfach in die Chat-Interaktion vertieft (Just Chatting) oder beim Kochen zu sehen. Trotzdem ist er einen Monat lang mit weniger als fünf Stunden Schlaf pro Tag ausgekommen, was alles andere als gesund für Körper und Kreislauf eines Erwachsenen ist. Trotzdem scheint sich die Sache aber gelohnt zu haben, da neben den Weltrekord hat er im November über 10.000 neue Follower gewonnen und ist nach dieser Aktion natürlich vielen Nutzern aufgefallen. Macht das bitte trotzdem nicht nach.