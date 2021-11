Weltraumparasit The Gunk bekommt neuen Trailer, Screenshots und Erscheinungsdatum

HQ

Der schwedische Publisher Thunderful veranstaltete diese Woche ein Online-Event namens "Thunderful World Conference" und der Schauspieler Mark Hamill (besser bekannt als Luke Skywalker) war einer der Moderatoren dieser Veranstaltung. Er hat den Zuschauern verraten, dass The Gunk am 16. Dezember erscheinen wird. Auf der offiziellen Webseite des Spiels erfahren wir, dass zwei Piraten auf ihren Raubzügen auf einen unberührten Planeten stoßen und dort den sogenannten "Gunk"-Parasiten finden, der ihr Abenteuer in eine ganz andere Richtung führen wird. Neue Eindrücke gab es diese Woche auch, denn in einem Monat erscheint der Titel bereits.