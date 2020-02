Weltraum-Odyssey Hardspace: Shipbreaker verliert sich im Sommer 2020 im Early Access

Vor drei Wochen haben uns Focus Home Interactive und die Homeworld-Entwickler Blackbird auf ihre gemeinsame Kooperation hingewiesen, heute hat sie Form angenommen und ein Sci-Fi-Spiel namens Hardspace: Shipbreaker wurde angekündigt. Der Titel soll sich laut der offiziellen Pressemitteilung auf Physik-basiertes Gameplay im All konzentrieren, das zeigt auch ein flüchtiger Blick in den ersten Trailer.

Der Titel wird im Sommer in die Early-Access-Phase eintauchen und uns dort zwei Raumschiffe zerlegen lassen (die fachgerechte Zerstörung ist offenbar die Prämisse des Spiels). Wohin uns Blackbird narrativ führen möchte, soll bereits in dieser frühen Spielversion angedeutet werden - der erste Kampagnenakt wird auf Steam in dieser Fassung bereitstehen. Danach wird an weiteren Raumschiffen, Mod-Support und täglichen Herausforderungen gearbeitet, es soll sogar Ranglisten-Funktionen geben...

Obwohl Trey Smith, der Creative Director des Spiels, eine "klare Vision" für Hardspace: Shipbreaker hat, will er die Community eigenen Aussagen zufolge bereits so früh wie möglich einbinden und sie mitentscheiden lassen, heißt es in der Pressemitteilung.