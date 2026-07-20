Weltmeisterschaftsfeier in Madrid: Wie spät ist es, musikalische Auftritte und wie man live schaut

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Spanien hat eine zweite Weltmeisterschaft gewonnen, 16 Jahre nach ihrem ersten Titel, und heute, Montag, den 20. Juli, finden in Madrid Feierlichkeiten statt, wobei die Spieler gerade mit einem Flugzeug aus New York angekommen sind, nach einem langen Flug kaum oder gar keine Ruhe haben, aber überglücklich sind, einen weiteren Stern auf ihre Trikots gesetzt zu haben.

Das Flugzeug mit den Spielern landete gegen 14:30 Uhr CEST am Flughafen Madrid-Barajas, wo bereits etwa 200 oder 300 Fans hofften, es zu sehen. Anschließend gehen die Spieler zum Zarzuela-Palast, um die königliche Familie zu begrüßen, und anschließend zum Moncloa-Palast, um den spanischen Präsidenten Pedro Sánchez zu begrüßen.

Ab 19:00 Uhr MESZ beginnt der große Moment: Ein Bus bringt die Spieler von Moncloa zur Plaza de Cibeles, wo die Hauptfeier gegen 21:00 Uhr MESZ stattfindet und an denen laut offiziellen Schätzungen des Madrider Rathauses 65.000 Menschen teilnehmen werden.

Musikalische Darbietungen und wie man Feierlichkeiten live erlebt

In Cibeles, dem zentralen Ort, an dem die spanische Nationalmannschaft meist Titel feiert, sprechen die Spieler zu den Fans, und musikalische Auftritte werden bis mindestens 23:00 Uhr MESZ erwartet, darunter folgende Künstler:



Arde Bogotá



Viva Suecia



Lola Índigo



Ana Mena



Aitana



Wer die Weltmeisterschaftsfeier Spaniens live verfolgen möchte, kann den ganzen Nachmittag von RTVE Play aus verfolgen.