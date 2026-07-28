Weltmeisterschafts-Schiedsrichter Slavko Vinčić gibt seinen Rücktritt bekannt

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Slavko Vinčić, der 46-jährige slowenische Schiedsrichter, der das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien pfiff, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der slowenische Fußballverband (NZS) gab es am Montag bekannt: "Eine Woche nach dem WM-Finale in den USA hat Slavko Vincic offiziell seine historische Schiedsrichterkarriere an der Spitze des Sports beendet und fügte hinzu, dass er "seinen Status als einer der besten Schiedsrichter der Geschichte gefestigt habe."

Vinčić wurde vom Internationalen Fußballverband für Geschichte und Statistik (IFFHS) als bester Schiedsrichter der Weltmeisterschaft ausgezeichnet, weil er "die klare und strenge Disziplinarkontrolle, die das Elite-Schiedsrichterwerk kennzeichnet", aufrechterhielt und in Italien den renommierten 'Giulio Campanati'-Preis erhielt.

Vincic begann 2010, internationale Spiele zu leiten, und arbeitete bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2026 sowie bei der UEFA Euro 2020 und 2024. Zu den berühmten Spielen, an denen er mitarbeitete, gehören das Champions-League-Finale 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid, das Istanbul-Derby zwischen Fenerbahçe und Galatasaray im Februar 2025 sowie das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und Rangers.

Ein weiteres seiner herausforderndsten Spiele war ein 0:0-Unentschieden bei der Club-Weltmeisterschaft 2025 zwischen River Plate und Monterrey im letzten Sommer, das mit neun gelben und einer roten Karte endete.

Anthony Taylor, ein weiterer berühmter Schiedsrichter, der bei der Weltmeisterschaft 2026 tätig war, beendete ebenfalls seine Karriere und verwies auf starken Druck und Beobachtung.