HQ

Ein weiteres WM-Achtelfinale endete im Elfmeterschießen: Marokko besiegte die Niederlande im Elfmeterschießen, nachdem die reguläre Spielzeit mit 1:1 endete, Stunden nach der überraschenden Ausscheidung Deutschlands durch Paraguay, die aus 12 Metern nach demselben 1:1-Ergebnis entschieden wurde. Zuvor erreichte Brasilien nach einem Tor in der letzten Minute gegen Japan das Achtelfinale und vermied damit die Hürde der zusätzlichen 30 Spielminuten, mit noch drei möglichen Runden bis zum Finale.

Marokkos Sieg war hart umkämpft, als die niederländische Mannschaft sich bereits im Achtelfinale befand, doch Issa Diop, Innenverteidiger von Fulham, glich in der 91. Minute aus. Das afrikanische Team übertraf die Niederländer in fast jeder Kategorie – von Schüssen und Torschüssen (12-7, 6-3) bis hin zu 70 % Ballbesitz.

Am Ende, im Elfmeterschießen, das von Fehlern beider Teams geprägt war, darunter eine Parade des niederländischen Torwarts Bart Verbruggen gegen einen Schuss von Soufiane Rahimi, der ihm durch die Hände rutschte und langsam die Torlinie überquerte – etwas, das den Brighton-Torwart sicher verfolgen wird –, erzielte Saibari das Siegtor und Marokko steht im Achtelfinalen. sie revanchierten sich 2014 gegen die Niederlande mit einer umstrittenen Strafe.

Marokko trifft nun im Achtelfinale auf den Co-Gastgebern Kanada und trifft im Viertelfinale auf den Sieger von Paraguay gegen Frankreich/Schweden.