Weltmeisterschafts-Halbfinale: Zum ersten Mal überhaupt sind die vier besten FIFA-Nationen die vier besten Teams
Noch nie zuvor hatten die vier besten Teams (laut FIFA-Ranking) gleichzeitig das Halbfinale erreicht.
Frankreich, Argentinien, Spanien und England. Die vier besten FIFA-Nationen laut Live-Rankings sind zudem die vier Halbfinalisten der Weltmeisterschaft 2026. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, in den 23 Ausgaben der Weltmeisterschaft, etwas, das in anderen Wettbewerben wie Tennis eher vorkommt, bei denen gerankte Spieler und gesetzte Nationen eine größere Rolle spielen.
Die Reihenfolge hat sich geändert: Vor dem Wettbewerb war Argentinien die bestplatzierte Nation, vor Spanien, Frankreich und England. Jetzt, nachdem jedes Land sechs Spiele gespielt hat, folgt die Reihenfolge: Argentinien wurde von Frankreich überholt, da die Punkte für die Platzierung je nach gegenüberstehendem Team unterschiedlich sind, was zeigt, dass Argentinien theoretisch einen leichteren Weg bei der Weltmeisterschaft hatte als Frankreich...
- Frankreich: 1948,97 Punkt
- Argentinien: 1943,47 Punkte
- Spanien: 1934,79 Punkte
- England: 1889,42 Punkte
Nun treten wir offiziell in die letzte Woche der Weltmeisterschaft ein, mit nur noch vier ausstehenden Spielen:
Dienstag, 14. Juli: Frankreich vs Spanien — 21:00 MEST / 20:00 BST
Mittwoch, 15. Juli: England gegen Argentinien — 21:00 CEST / 20:00 BST
Das Playoff um den dritten Platz findet am Samstag statt (18. Juli, 22:00 CEST, 21:00 BST) und das Finale am Sonntag (21:00 CEST, 20:00 BST).